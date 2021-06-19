В Лужниках крупный пожар на складе пиротехники

Лидия Мартынова

Несколько минут назад произошло мощное задымление в Лужниках. Слышны сильные хлопки. По предварительным данным горит первый этаж склада пиротехники. Площадь пожара составляет 150 квадратов. Адрес возгорания: Лужнецкая набережной 2/4с4.

Сегодня в районе 17 часов дня в районе большой спортивной арены Олимпийского комплекса Лужников произошло возгорания склада пиротехники. Огонь распространяется быстро. Он уже перекинулся на соседнее здание. Очевидцы тут же вызвали МЧС. На место ЧП направлены экстренные службы. Информация о том, что взорвалось и есть ли пострадавшие, уточняется.

В социальных сетях выкладывают видео с места происшествия. На кадрах слышны хлопки и виднеется черный столб дыма. Видео очевидцы выкладывают в Twitter. Взрывы такой силы, что их можно услышать за пару километров. Например, посетители Парка Горького слышат их, прогуливаясь по набережной.

⚡️ Пожар в районе Лужников в Москве. Слышны сильные хлопки. Сотрудники МЧС выехали на место. По предварительным данным, это может быть склад пиротехники. #пожар #москва #лужники pic.twitter.com/VrJiBSF9FH — naran_official (@Naran_officiall) June 19, 2021

«Сейчас вижу, что пожар усиливается. Уже валит черный дым, грохот не утихает. Подъехали уже пожарные машины«, — рассказывают очевидцы.

Пожару присвоен второй ранг сложности. МЧС для тушения применяет не только машины, но и авиацию.

Сообщение В Лужниках крупный пожар на складе пиротехники появились сначала на POPCAKE.