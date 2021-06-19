В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются центры «Точка роста»

Лидия Мартынова

В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются центры «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Московской области.

«Точки роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«Образовательные центры «Точка роста» откроются на базе всех сельских школ Московской области до 2025 года», – сообщила заместитель Председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, сейчас в регионе работает 119 «Точек роста».

«В этом году уже с 1 сентября начнут функционировать еще 123 «Точки роста» в более чем 40 городских округах, а за три года их будет 369. Открытие центров на базе каждой сельской школы – важная задача. У всех ребят, вне зависимости от места жительства, должна быть возможность обучаться с использованием передовых технологий, а в новых центрах такие технологии есть: обучение там проходит на современном оборудовании, в том числе с использованием шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров», – отметила Ирина Каклюгина.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.