Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются центры «Точка роста»

В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются центры «Точка роста»

В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются центры «Точка роста»

В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются центры «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Московской области.

«Точки роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«Образовательные центры «Точка роста» откроются на базе всех сельских школ Московской области до 2025 года», – сообщила заместитель Председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, сейчас в регионе работает 119 «Точек роста».

«В этом году уже с 1 сентября начнут функционировать еще 123 «Точки роста» в более чем 40 городских округах, а за три года их будет 369. Открытие центров на базе каждой сельской школы – важная задача. У всех ребят, вне зависимости от места жительства, должна быть возможность обучаться с использованием передовых технологий, а в новых центрах такие технологии есть: обучение там проходит на современном оборудовании, в том числе с использованием шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров», – отметила Ирина Каклюгина.  

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах
Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются центры «Точка роста»
В Подмосковье до 2025 года на базе всех сельских школ откроются
Чучела птиц, ракушки и ироничные маски: самые яркие образы и необычные шляпки на Royal Ascot 2021
Чучела птиц, ракушки и ироничные маски: самые яркие образы и
В 2021 году в сельские школы Нижегородской области по программе «Земский учитель» поедут 8 педагогов
В 2021 году в сельские школы Нижегородской области по программе
В Казани открыт набор на обучение в центре «IT-куб»
В Казани открыт набор на обучение в центре «IT-куб»
Роль женщины в космосе школьники из разных регионов России обсудили с Валентиной Терешковой
Роль женщины в космосе школьники из разных регионов России обсудили с
Троицкая родительская суббота 19 июня 2021 года
Троицкая родительская суббота 19 июня 2021 года
Приложения для смартфона: как не стать жертвой мошенников и вернуть деньги за бесполезные программы
Приложения для смартфона: как не стать жертвой мошенников и вернуть
Стартовала приёмная кампания в российских колледжах
Стартовала приёмная кампания в российских колледжах
На территории ЕАО во время акции «Сад памяти» высажено более 31 тыс. саженцев и сеянцев деревьев
На территории ЕАО во время акции «Сад памяти» высажено более 31 тыс.
Кружковое движение НТИ помогает школьникам выстроить траекторию к будущей профессии
Кружковое движение НТИ помогает школьникам выстроить траекторию к

Топ на сегодня

Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и нарушений
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и
В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения России
В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения
Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin
Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin
Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной линейки от Мирославы Думы
Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной

Еще по теме

В сельских школах Липецкой области откроются два центра «Точка роста»
В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края появятся «Точки роста»
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»
В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра «Точка роста»