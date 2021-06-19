В Сети подозревают, что у Дани Милохина есть секс-покровитель

Анастасия Иванова

Далеко не детские сплетни появились вокруг блогера Дани Милохина. В Сети уверены, что у юного тиктокера есть секс-покровитель. Такое громкое заявление сделал глава Дирекции Первого канала Антон Ненашев.

Насмотревшись, как Даня Милохин участвует в экономических форумах, на премии «Муз-ТВ», а также рекламирует известный банк, мужчина выложил пост у себя в Instagram. В нем он предположил, что у Милохина есть очень влиятельный секс-покровитель. Именно благодаря ему тиктокера приглашают на самые громкие инфоповоды.

«Я бы сказал, кто «продвигает» эту шмару бездарную, но промолчу, так как работаю на государство», – написал он в публикации.

Кроме того, мужчина удивился, что богатые и влиятельные люди выбирают «такое» для секс-утех. Сейчас на странице Антона найти этот пост невозможно. По словам пользователей сети, он его удалил. Но не исключено, что скрин – фейк. Вспомним недавний скандал с Тиной Канделаки, которая якобы написала, что отстранила Дмитрия Губерниева от эфиров. Оказалось, что публикация была фальшивой, но информация оттуда разлетелась по всем СМИ.

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