В тяжелых муках скончался писатель Слава Сэ

Влада Некрасова

Несколько минут назад стало известно, что популярный латвийский писатель, сценарист и бард Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, умер. Причиной смерти стал коронавирус.

Несколько дней назад мужчина был госпитализирован в больницу Риги с поражением легких. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, развившуюся на фоне коронавируса. Состояние Славы Сэ оценивалось как крайне тяжелое. Поэтому медики сразу положили его в реанимацию. Ему было 52 года. В сообщениях о смерти Славы Сэ друзья и коллеги называют писателя одним из лучших рассказчиков, тонким и ироничным юмористом, добрым и очень скромным парнем.

«Умер Слава Сэ. Пожалуй, один из самых точных, ярких, интеллектуальных современных писателей. Умер в Риге. Ковид», – написал тележурналист Алексей Лушников.

Известно, что Слава Сэ написал сценарии к многим достаточно известным экранизациям, среди которых «Джентльмены, удачи!» и «Три богатыря: ход конем». Кроме того, Слава Сэ писал короткие зарисовки про любовь. Он широко известен благодаря своим книгам «Сантехник» и «Ева». Всего у Славы Сэ вышло девять книг.

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