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Западные СМИ объявили о провале российского оружия для уничтожения танков M1 Abrams

Западные СМИ объявили о провале российского оружия для уничтожения танков M1 Abrams

В случае, если разработка новейших выстрелов для гранатометов РПГ-7В2 преследовала цель уничтожения танков M1 Abrams, российский оборонпром потерпел поражение, пишет National Interest.

Одной из целью повышения дальности и точности стрельбы РПГ названа ноебходимость ликвидации техники противника на расстоянии до километра. Однако если целью выступит "Абрамс", его спасет высокоэффективная система активной защиты Trophy, разработанная специально для противодействия реактивным гранатометам.

Ранее в Ростехе заявили о начале производства новой серии выстрелов, использующей "нетрадиционные принципы поражения и выведения из боя живой силы противника". Еще через 2-3 года будет представлена очередная серия с эффективностью на 30% выше предыдущей.

"За этим гранатометом, я считаю, еще лет 30 большое будущее, оно связано с модернизацией как самого гранатомета, так и с разработкой все новых и новых выстрелов с повышенной эффективностью", – процитировало 4 дня назад агентство ТАСС начальника КБ "Базальт" Николая Середу.

Как сообщал Ruposters, до этого американские военные показали смоделированное применение "уничтожителя С-400" по оккупированному противником острову.

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По материалам: uposters.ru

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