Земфира подала иск на 1,5 миллиона рублей против Евгения Гришковца, который назвал ее "наркоманкой"

Вадим Карасев

Как сообщает телеканал "Дождь", певица Земфира будет судиться с писателем Евгением Гришковцом, известным пьесами "Как я съел собаку", "Дредноуты", "Предисловие" и другими, а также театральными спектаклями по ним. В распоряжении телеканала оказалось исковое заявление, которое 44-летняя исполнительница подала в Центральный районный суд Калининграда.

Причиной тому послужило интервью 54-летнего писателя программе "Би Коз" на телеканале "Дождь", которое он дал еще 27 мая. В нем Гришковец оценил новый альбом певицы "Бордерлайн", а заодно поделился тем, что он думает про саму певицу.





Евгений Гришковец

Когда человек позволяет себе все, когда решает: я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь мой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь <...>. Она наркоманка и это наркоманские песни,

— сказал тогда Гришковец.





Земфира

Теперь Земфира намерена призвать его к ответственности и защитить свою честь и достоинство. В иске говорится, что высказывания писателя "носят порочащий характер" и вредят репутации артистки, так как "не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З. Т. является "наркоманкой".

В иске также отмечается, что слова Гришковца сильно ранили певицу и негативно сказались на ее состоянии.

Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимости оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З. Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы,

— цитирует иск телеканал "Дождь".

В качестве компенсации морального ущерба Земфира хочет взыскать с Гришковца 1,5 миллиона рублей. Сам Гришковец комментировать иск пока отказался.





Я сам узнал об этом 20 минут назад, нахожусь в Кемерове, где занимаюсь постановкой нового спектакля. В ближайшее время не буду готов прокомментировать этот вопрос,

— ответил писатель на запрос журналистов из калининградского издания "Клопс".





Стоит отметить, что ранее Земфире и самой приходилось побыть на месте ответчика. Несколько лет назад певица даже была объявлена в розыск из-за долгов за коммунальные услуги.