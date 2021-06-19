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Земфира подала иск на 1,5 миллиона рублей против Евгения Гришковца, который назвал ее "наркоманкой"

Земфира подала иск на 1,5 миллиона рублей против Евгения Гришковца, который назвал ее "наркоманкой"

Как сообщает телеканал "Дождь", певица Земфира будет судиться с писателем Евгением Гришковцом, известным пьесами "Как я съел собаку", "Дредноуты", "Предисловие" и другими, а также театральными спектаклями по ним. В распоряжении телеканала оказалось исковое заявление, которое 44-летняя исполнительница подала в Центральный районный суд Калининграда.

Причиной тому послужило интервью 54-летнего писателя программе "Би Коз" на телеканале "Дождь", которое он дал еще 27 мая. В нем Гришковец оценил новый альбом певицы "Бордерлайн", а заодно поделился тем, что он думает про саму певицу.


Евгений Гришковец

Когда человек позволяет себе все, когда решает: я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь мой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь <...>. Она наркоманка и это наркоманские песни,

— сказал тогда Гришковец.


Земфира

Теперь Земфира намерена призвать его к ответственности и защитить свою честь и достоинство. В иске говорится, что высказывания писателя "носят порочащий характер" и вредят репутации артистки, так как "не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З. Т. является "наркоманкой".

В иске также отмечается, что слова Гришковца сильно ранили певицу и негативно сказались на ее состоянии.

Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимости оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З. Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы,

— цитирует иск телеканал "Дождь".

В качестве компенсации морального ущерба Земфира хочет взыскать с Гришковца 1,5 миллиона рублей. Сам Гришковец комментировать иск пока отказался.


Я сам узнал об этом 20 минут назад, нахожусь в Кемерове, где занимаюсь постановкой нового спектакля. В ближайшее время не буду готов прокомментировать этот вопрос,

— ответил писатель на запрос журналистов из калининградского издания "Клопс".


Стоит отметить, что ранее Земфире и самой приходилось побыть на месте ответчика. Несколько лет назад певица даже была объявлена в розыск из-за долгов за коммунальные услуги.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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