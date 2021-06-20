6 ловушек, которые мешают вашему духовному росту

Вадим Карасев

Духовный рост должен происходить непрерывно. Только в таком случае он будет наиболее эффективным. Пришло время узнать о том, что мешает этому важному процессу. Эксперты рассказали, как вы можете избежать ловушек на своем пути.

Мы не раз рассказывали о духовных практиках, но поиски высшего смысла не завязаны исключительно на них. Мы духовно пробуждаемся и растем даже во время общения с приятными людьми. Если вы хотите познать истину и остаться собой, помните об описанных далее ошибках.

Неправильные цели духовного развития

Самая главная цель духовного роста — искать ответы на внутренние вопросы: «зачем я существую?», «куда я иду?». Духовный рост должен помогать в достижении оптимизма, радости и счастья.

Многие люди же становятся одержимыми духовной составляющей жизни, поэтому забывают о насущном, о необходимости гармонии. Всего должно быть понемногу в нашей жизни — материальных ценностей и духовных.

Другие ставят целью забыть что-то плохое при помощи духовных практик. Духовный рост не сможет подавить ваши негативные воспоминания и чувства. Это пустая трата времени, поскольку никакой пользы от практик в таком случае нет.

Желание «пробуждать» других

Многие люди по достижении своих духовных целей начинают «помогать» другим, навязывая свои мысли и пытаясь обучить чему-то тех, кому это не интересно. Таким образом человек теряет наработанную духовность, ведь это нечто сакральное, святое и высокое. Этим не делятся, если об этом никто вас не просит.

Если вы достигли некоего просветления, держите его при себе. Храните свои знания как зеницу ока. Они очень важны для вас, а если судьба решит, что вам нужно поделиться знаниями, она сама направит к вам того, кто нуждается в вашей помощи.

Бахвальство

Многие люди, достигшие больших или малых высот в духовном просветлении, частенько кричат об этом на каждом углу. Не стоит этого делать. Просветленные не лучше и не хуже остальных. Они просто другие. Если они начинают хвалиться своими достижениями, их духовность падает, поскольку они упиваются гордыней и тщеславием — одними из самых ужасных грехов. Это очень сильно мешает развиваться духовно дальше.

Желание изменить мир

Духовное пробуждение — это способ изменить самих себя и свое отношение к миру, а не весь мир вокруг. Желание играть в Бога опасно. Его нужно остерегаться как огня. Занимайтесь собой, а про мир вокруг забудьте. Изменить его помогут деньги, власть, но не просветление. Тибетские истины гласят, что в этом мире каждый сам отвечает за себя. Остальное пусть течет так, как задумано судьбой.

Чрезмерная самокритика и негатив

Нередко духовное развитие помогает нам узнавать какие-то свои недостатки и минусы. Другие люди понимают всю сложность и бессмысленность мира, его проблемы. Многих это угнетает, заставляет впадать в депрессию, встречаться с опасными мыслями.

Иными словами, после внезапного пробуждения человек может испытать шок от несовершенства бытия. Появляется апатия и пропадает желание работать, развлекаться, дружить, заниматься различными хобби.

Поиск ответов на неправильные вопросы

Многие люди после того, как получают ответ на какой-то вопрос, перестают самостоятельно принимать решения в жизни. Не все решения стоит принимать, основываясь на духовности. Не стоит забывать про материальный мир, про работу и друзей, про необходимость совершения ошибок. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что найти ответы на все интересующие вопросы при помощи просветления и духовного роста не получится.

Многие спрашивают у высших сил о том, нужно ли открывать бизнес, стоит ли начинать отношения с тем или иным человеком, нужно ли начинать ремонт в доме и так далее. В таких вопросах главной движущей силой является ваше сознание и мысли. Делайте то, что нравится, если это касается обыденного и материального.