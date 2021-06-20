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Агния Дитковските тайно вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко

Агния Дитковските тайно вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко

Вчера вечером стало известно, что 33-летняя Агния Дитковските вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. Пышного торжества молодожены не устраивали — на праздничном ужине они собрали лишь самых близких. Новостью поделилось издание Peopletalk.


 


Журналистам о романе актрисы и ресторатора стало известно в начале февраля этого года. К тому моменту влюбленные уже встречались несколько месяцев, но не афишировали свои отношения. Зимой пара даже успела съездить в романтическое путешествие на Мальдивы.


Богдан Панченко

О Богдане Панченко мало что известно, он не публичный человек. Его ресторанной сети принадлежат московские заведения Margarita Bistro, Lucky Izakaya, Koji и другие. Телеграм-канал "Антиглянец" утверждает, что Богдан — младший брат бизнесмена и тусовщика из 90-х Коли Урагана. Последний является близким другом диджея Smash и Павла Деревянко и вхож в звездную тусовку.


Агния Дитковските

Бывшим мужем Агнии является актер Алексей Чадов. В общей сложности супруги были вместе около девяти лет, но в мае 2015 года супруги расстались, а спустя два года официально оформили развод. Бывшие супруги воспитывают сына Федора, которому в начале месяца исполнилось семь лет.


Агния Дитковските и Алексей Чадов


Агния Дитковските с сыном Федором
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По материалам: spletnik.ru

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