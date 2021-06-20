Бузова не хочет жить из-за жуткой депрессии: «Мы дежурили у Оли, потому что думали, что она может умереть»

Анастасия Иванова

Антон Богославский, PR-директор Ольги Бузовой, ставший для неё одним из самых близких друзей, в книге «Больше чем пиар. Как создать звезду» рассказал о непростых жизненных периодах своей хорошей подруги и коллеги, вспомнив болезненный развод Ольги с Дмитрием Тарасовым. По словам автора, тогда Бузова практически не справлялась со своими эмоциями, постоянно утверждала, что она больше не может так существовать, что ей не хочется жить, что опускаются руки.

Расставание с любимым человеком дало сильный отпечаток на психике Ольги. Антон утверждает, что в момент её сильной депрессии все друзья постарались объединиться и устроили посменное дежурство у звезды, боясь оставить её одну хоть на минуту. Товарищи девушки пытались найти нужные слова, чтобы убедить звезду жить дальше, но никому не удавалось это сделать. Тогда, отчаявшись, Антон на эмоциях пригрозил Ольге сдать её собак в приют, если она что-то с собой сделает.

«Если что, за твоими собаками Евой и Челси, некому будет присматривать и мы отдадим их в питомник. Удивительно, но именно этот аргумент сработал. Оля сразу запротестовала: «Нет! Моих собак в питомник?!»», — вспоминает Богославский. Он также отмечает, что многие коллеги и пользователи сети не могут разглядеть истинную сущность его подруги. Оля очень искренняя, добрая и отзывчивая. И, как ни странно, она также умудряется сочетать эти качества с жёсткостью и сумасшедшей силой воли, которые и позволяют ей двигаться вперёд, несмотря на трудности.

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