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Датский футболист унизил сборную России

Датский футболист унизил сборную России
Нападающий «Лейпцига» и сборной Дании Юссуф Поульсен поделился мыслями о предстоящем поединке с национальной командой России. Встреча состоится завтра вечером в Копенгагене. Поульсен не считает Россию достойным соперником.

«Я рассчитываю только на победу. Это единственный шанс выйти из группы. Если не обыгрывать команду уровня России, то в плей-офф Евро делать нечего», - приводит слова Поульсена пресс-служба УЕФА.
Добавим, что после двух туров групповой стадии в активе россиян три очка. Датчане не набрали ни одного балла.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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