Датский футболист унизил сборную России

Лидия Мартынова

Нападающий «Лейпцига» и сборной Дании Юссуф Поульсен поделился мыслями о предстоящем поединке с национальной командой России. Встреча состоится завтра вечером в Копенгагене. Поульсен не считает Россию достойным соперником.«Я рассчитываю только на победу. Это единственный шанс выйти из группы. Если не обыгрывать команду уровня России, то в плей-офф Евро делать нечего», - приводит слова Поульсена пресс-служба УЕФА.Добавим, что после двух туров групповой стадии в активе россиян три очка. Датчане не набрали ни одного балла.