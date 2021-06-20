Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке

Алексей Вольцев

Шоу «Холостяк» закончилось месяц назад, а зрителям до сих пор интересно узнать, как развиваются отношения Тимати с победительницей проекта. Сама Екатерина Сафарова признается, что ее роман развивается постепенно.

Кроме личной жизни Сафаровой поклонникам интересна закулисная жизнь самого Тимати на проекте. Больше всего общественность интересует, был ли секс у Тимати с другими девушками. Сафарова призналась, что у нее интим не присутствовал. Она вела себя целомудренно.

«Я не могу сказать, был ли у Тимати секс на «Холостяке». У меня его не было. Я наслаждалась общением с Тимуром и тем, как все постепенно развивалось. Мы никуда не спешили», — рассказала Сафарова.

Известно, что сейчас Тимур и Екатерина не живут вместе. Однако девушка переехала в Москву из Барселоны ради любимого. Тимати помогает ей привыкать к жизни в столице и решает все ее вопросы. А недавно стало известно, что рэпер познакомил Екатерину с мамой. Девушка быстро нашла общий язык с Симоной. Поклонники уверены, что это хороший знак.

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