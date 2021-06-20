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Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары

Европа с восстановлением экономики стала скупать российские товары

Товарооборот России с Европой в 2021 году превысил €70 млрд на фоне восстановления экономики ЕС, пишет РИА Новости.

Спрос на российские товары продолжает расти, говорится в материале. За первые 4 месяца года импорт продукции из России в ЕС составил €42,5 млрд, что на 12,4% выше, чем в тот же период годом ранее. По этому показателю РФ заняла третье место, уступив Китаю и США. В российском экспорте Евросоюз, по данным Федеральной таможенной службы, занимает долю в 35%, что почти в 3 раза больше, чем показатель всего СНГ и почти равно объему экспорта в Азию (34%).

В основном ЕС покупает у России продукцию топливно-энергетического комплекса. В частности, на фоне аномально холодной и затяжной зимы заметно выросли поставки природного газа: по данным "Газпрома", за 3 месяца прирост составил 30,7% в годовом исчислении. Германия поставляет из РФ минеральное топливо, древесину, черные и цветные металлы и изделия из них, в РФ — оборудование, в том числе медицинское, фармацевтику, парфюмерию, косметику, моющие средства. У всей Европы Россия по больше части покупает технологии, комплектующие, качественные исходники, в частности в аграрном секторе.

Агентство напоминает, что самый крупный товарооборот у России с ЕС был в 2008 году — порядка €360 млрд. Вернуться к таким показателям страны так и не смогли, в том числе из-за политизации торговли. И хотя экономика Европы на фоне некоторого спада пандемии восстанавливается, нет уверенности, что рост товарооборота будет долгосрочным и устойчивым, отмечает профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря. В перспективе РФ может нарастить поставки в Европу продовольствия и к 2030 году подняться из второй десятки в топ-10 поставщиков, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как писал Ruposters, экспорт российской продукции в Евросоюз в полтора раза превышает импорт из стран ЕС.

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По материалам: uposters.ru

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