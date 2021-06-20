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Инженер показал работу своего автопилота для велосипеда

Инженер показал работу своего автопилота для велосипеда

Инженер из Китая Чжихуэй Цзюнь представил собственную систему автопилота и балансировки для велосипеда.

Изобретение посредством акселерометра и гироскопа позволяет велосипеду удерживать равновесие, даже стоя на месте. Балансиром служит тяжелое колесо под седлом. При этом велосипед способен самостоятельно двигаться по дороге, распознавая препятствия с помощью камеры высокого разрешения.

О создании устройства специалист подробно рассказал в своем видеоблоге, правда на китайском.

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По материалам: uposters.ru

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