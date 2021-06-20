Инженер показал работу своего автопилота для велосипеда
Сегодня, 12:50 Вадим Карасев
Инженер из Китая Чжихуэй Цзюнь представил собственную систему автопилота и балансировки для велосипеда.
Изобретение посредством акселерометра и гироскопа позволяет велосипеду удерживать равновесие, даже стоя на месте. Балансиром служит тяжелое колесо под седлом. При этом велосипед способен самостоятельно двигаться по дороге, распознавая препятствия с помощью камеры высокого разрешения.
О создании устройства специалист подробно рассказал в своем видеоблоге, правда на китайском.
По материалам: uposters.ru