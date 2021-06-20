Карелова поздравила медработников с профессиональным праздником

Алексей Вольцев

08:00 Автор: Тамила Аскерова

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова поздравила всех медицинских работников с профессиональным праздником и отметила их самоотверженность в период эпидемии коронавируса. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба палаты регионов.

Сенатор подчеркнула, что время пандемии стало для медработников временем мобилизации сил и огромной самоотдачи каждого независимо от специализации, его должности и положения.

«За очень короткое время вы смогли перестроить свою работу, освоить смежные специальности, научиться распознавать и лечить определённые виды нового вируса, эффективно использовать возможности телемедицины, цифровых и других современных технологий», — приводит пресс-служба слова Кареловой.

Несмотря на то что коронавирус требует много усилий, ежедневно появляются новости о новых и уникальных технологиях и методиках, которые стали использоваться в российских больницах для лечения людей, о новых подходах к реабилитации, считает вице-спикер. «Здоровье человека и его жизнь за время пандемии обрели новый смысл. И мы видим, что борьба за них со стороны медиков стала ещё жёстче», — отметила парламентарий.

Зарплаты медработников станут больше. Но не сразу у всех

Галина Карелова обратила внимание, что в этом году тех, кто придёт в медицину, станет больше — увеличится доля целевых бюджетных мест по медицинским специальностям. Так, по специальности «лечебное дело» их доля составит 70 процентов, по «педиатрии» — 75 процентов (специалитет). При этом по наиболее дефицитным направлениям ординатуры, включая «анестезиологию», «рентгенологию», «кардиологию», «пульмонологию», «бактериологию», «инфекционные болезни» и др., — 100 процентов.

Также сенатор напомнила, что начнут меняться подходы к оплате труда медиков. С 1 ноября 2021 года в семи российских регионах начнётся пилотный проект, в рамках которого зарплату медработников будут рассчитывать по новым правилам. Продолжится работа по переоснащению детских больниц и модернизации первичного звена, добавила она.

«Люди должны лечиться, а медики — работать в комфортных, современных условиях, используя весь современный технический и технологический инструментарий», — отметила Карелова.

В завершение вице-спикер палаты выразила большую признательность всем, «кто сражался и сражается с коварной инфекцией, а также врачам поликлиник и больниц, фельдшерам, медсёстрам, работникам неотложек и скорой помощи, нянечкам, лаборантам… — всем, кто, несмотря на все риски, продолжает выполнять свой профессиональный долг и лечить людей». Сенатор пожелала всем медицинским работникам и их близким здоровья, сил и благополучия.

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