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Катись, колесо: реальные примеры модных образов для велосипедных прогулок

Катись, колесо: реальные примеры модных образов для велосипедных прогулок

С наступлением лета многие предпочитают пересесть на велосипед. Личный двухколесный транспорт позволяет избежать пробок, насладиться лишними минутами на свежем воздухе и добавить в распорядок обычного дня больше физической активности. Если на велосипеде не удается преодолеть весь привычный маршрут, то хотя бы его часть городские жители с удовольствием проезжают, крутя педали, — доказательство тому и популярность прокатов. В нашем материале собрали классные и практичные образы, которые подходят и для велосипедных прогулок. Отказаться от излишних выбросов CO₂ можно без отказа от стильных образов!

Для начала предлагаем вдохновиться примером некоторых знаменитостей, чтобы убедиться, что велосипед — это не только забава для детей и подростков. Велосипедные прогулки знаменитая актриса Мэрилин Монро совершала со своим третьим мужем Артуром Миллером, ну а Лорен Бэколл и вовсе укатывала на велосипеде из павильона в конце съемочного дня во время работы над картиной "Ки-Ларго" (известна также как "Риф Ларго").


Артур Миллер и Мэрилин Монро


Лорен Бэколл


Брижит Бардо в фильме "И бог создал женщину"

Ценят этот вид транспорта не только кинозвезды, но и королевские особы. На играх Invictus на двухколесном транспорте лихо рассекал принц Гарри. Совершали велосипедные прогулки король и королева Нидерландов — в их случае увлечение само собой разумеющееся, ведь не зря Амстердам считается настоящей велосипедной столицей Европы.


Принц Гарри
Принц Чарльз
Король Виллем-Александр и королева Максима
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Клаудия Кардинале на съемках фильма "Невеста Бубе" в 1963 году
Эльза Мартинелли
Модель на показе в рамках Недели моды в Берлине

Но как же все-таки одеться, чтобы образ был удачным не только для фотосессии, но и для обычных жизненных ситуаций вроде поездки на работу, на вечеринку или на пикник в парк в выходные?

Разбираем примеры из уличной хроники.

На работу

1.Шорты и эффектный жакет

Если дресс-код на работе не слишком суров и не требует являться в колготках даже в тридцатиградусную жару, то пространства для экспериментов с летним офисным гардеробом достаточно.

Попробуйте дополнить шорты длиной до колена эффектным жакетом: ярким пиджаком, как модно этим летом, или вещью с интересным кроем, например, с баской или объемными рукавами. В качестве обуви сюда подойдут и лоферы, и сандалии, и босоножки не невысоком каблуке.


2.Облегающее платье и кроссовки

Еще один нейтральный и практичный вариант на каждый день — облегающее трикотажное платье и кеды. Такой наряд вполне отвечает стилю casual и в то же время не сковывает движений, что при пользовании велосипедом тоже важно. Прилегающий к ногам подол не будет предательски развеваться от встречного потока ветра, ну а спортивная обувь на плоской подошве, конечно, наиболее подходит для того, чтобы крутить педали.


На вечеринку: яркие велосипедки и блузка

Для вечеринки мы стараемся всегда выбрать максимально эффектный наряд, который, правда, не всегда оказывается самым удобным и вынуждает нас даже небольшие расстояния преодолевать на такси. Но есть пара идей, как создать образ, который можно смело запостить в инстаграм, и при этом быть готовой еще и к велосипедной прогулке.


Велосипедки снова вернулись в моду, а значит, не будут выглядеть как простая спортивная экипировка. Найдите интересный фасон: с принтом или яркой расцветки в актуальных в сезоне оттенках вроде розового или зеленого. Дополните винтажной блузкой или сделайте кроп-топ из белой рубашки. И не забывайте про эффектную обувь, например, казаки и аксессуары.


На пикник: свободное миди-платье и сандалии

Какое лето без пикников! На посиделки на природе в это время года мы готовы променять и поход в модный ресторан города, и танцы в клубе. Неважно, собираетесь ли вы спонтанно позавтракать с друзьями в выходной день, приглашены на летнюю вечеринку под открытым небом или собираетесь посетить городской фестиваль — этот вдохновленный прованским стилем образ всегда будет смотреться элегантно и в то же время не будет причинять вам дискомфорт.

Свободное хлопковое платье миди спасает от жары и не будет мешать крутить педали. Сандалии лучше выбрать такие, в которых нога все-таки будет надежно зафиксирована ремешками. И, конечно, не забывайте про главный летний аксессуар, навевающий мысли о Лазурном побережье, — вместительную плетеную сумку.


На свидание

1.Мини-платье и кеды

Мини, конечно, приносит больше рисков, но если выбрать крой по фигуре или платье с оборками из более плотной ткани, чем шифон, то вероятность, что вести придется одной рукой, а второй придерживать подол, снижается.


2.Платье с разрезом и босоножки

Если стоит задача создать более впечатляющий образ, то стоит присмотреться к платьям с разрезом. У модницы на фотографии такой фасон получился спонтанно — слишком длинный подол пришлось заправить за пояс, чтобы не попал в цепь. А это значит, что при выборе наряда стоит отдать предпочтение все-таки длине миди. Туфли на высоком каблуке тоже все-таки лучше заменить на босоножки с kitten heel на шнуровке или среднем устойчивом каблуке.


На прогулку по городу: джинсовые шорты с кедами или босоножками

Иногда тратить часы, размышляя, что надеть, совершенно не хочется. Долгожданные выходные хочется провести расслабленно и как можно скорее выбраться на улицу. Неформальный и в то же время беспроигрышный вариант — образы из денима. Джинсовые шорты можно комбинировать и с футболкой, и с блузкой, и с джинсовой рубашкой.



На встречу с друзьями: футболка и миди-юбка

Если за выходные надо успеть и встретиться с друзьями в кафе, и пробежаться по магазинам, то такой образ будет оптимальным решением: юбка миди, любимая футболка и босоножки. Ну а велосипед, конечно, поможет все успеть!


Ну а в завершение еще небольшая подборка образов на любой вкус!







# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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