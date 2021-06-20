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Клава Кока снялась обнаженной для Playboy

Клава Кока снялась обнаженной для Playboy

Блогер, певица и телеведущая Клава Кока появилась на обложке летнего выпуска журнала Playboy. 24-летняя артистка предстала полуобнаженной, в аксессуарах с массивными стразами. Редакция выбрала для обложки черно-белое фото и слоган "Раскрась меня, если сможешь". Выпуск посвящен свободе самовыражения, и как представитель молодого, свободного и динамичного поколения Клава стала главной героиней журнала.


Клава Кока

Блогер прокомментировала выход обложки так:

На самом деле, я всегда была очень скромной девушкой, и каждые новые эксперименты навстречу к женственности всегда давались мне непросто. Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать... Но я выросла... вместе с вами! Или вы со мной. Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу этим поделиться. Я открыта всему новому. Свобода — это то, что всегда помогало мне раскрываться и расти, поэтому рассчитываю на вашу поддержку. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)


Одной из первых публикацию в позитивном ключе прокомментировала солистка группы Little Big Софья Таюрская, которая тоже сегодня опубликовала откровенное фото.

Некоторые фолловеры подтвердили перемену взглядов Клавы на тему откровенности.

Еще 2 года назад во влоге у Иды Галич ты говорила, что образ в кольчужном платье для тебя был сильно откровенным. Годы прошли, теперь Клава на обложке журнала Playboy,— отметил подписчик.


Для Клавы Коки этот месяц явно очень удачный. В начале июня на церемонии "Премии Муз-ТВ" она вместе с музыкантом Niletto получила награду в номинации "Лучшая коллаборация" за песню "Краш".




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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