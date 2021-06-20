Крутится на шесте! Шуга учится искусству стриптиза

Лидия Мартынова

На днях парни из BTS делились секретами, сидя перед привычными и уже незаметными ни для кого камерами. Тэхен (Taehyung), к большому удивлению зрителей, разболтал тайну своего друга Шуги (Suga), поставив его в неловкое положение, ведь раньше об этой теме не было даже и речи!

По мнению «профессионального» сплетника ТэТэ, Юнги для развития карьеры и усовершенствования репертуара подошло бы искусство стриптиза и выполнение различных упражнений на шесте. Кажется, к такой информации АРМИ не были готовы. Никто и не задумывался о кумирах в таком ракурсе, но после того, как парни сами подняли эту тему, в сети появилось множество обсуждений о болтливом Ви. Отныне поклонники прокручивают реплику айдола вновь и вновь, чтобы понять, не намекал ли он на то, что данные сценические элементы будут использованы группой BTS и, в частности, Шугой во время следующих камбэков, съемок клипа или эпизодов культового шоу «Run BTS!»?

Пожалуй, это стало бы неплохим привлечением внимания, своеобразным пиар-ходом как для компании HYBE, так и для музыкального коллектива. Расширение репертуара с использованием такого пикантного и эротичного танца точно «взорвало» бы все социальные сети.

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