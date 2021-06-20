Моргенштерн сделал предложение Диларе

Лидия Мартынова

Это случилось! Скандально известный исполнитель Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе.

Несколько минут назад скандальный Алишер произнес самые желанные слова для любой девушке. На одном из московских мероприятий певец перед толпой людей заявил, что собирается жениться на Диларе.

«Сегодня мы решили пожениться», – заявил Моргенштерн под крики толпы.

Отметим, что уже на протяжении года артист называет Дилару своей женой. По словам Моргенштерна, он уже остепенился и хочет скорее создать семью вместе со своей возлюбленной. Артист мечтает сразу о нескольких детях.

«Я очень хочу детей. Около десяти. Хочу много детей и прям сейчас, чтобы через 20 лет сделать с ними лейбл «Квадрат Records» и порвать всю музыкальную индустрию», – рассказал недавно рэпер.

Несмотря на скандальный характер, Алишер невероятно добрый и искренний человек. Поклонники поздравляют артиста и считают, что Дилара – отличный выбор. Ведь девушка постоянно поддерживает Моргенштерна во всех его скандалах и судебных разбирательствах. Впервые Дилара увидела рэпера в 2017 году. Причем при первой встрече внешность и привычки парня вызвали у девушки скорее страх, чем симпатию. Однако вскоре они начали встречаться.

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