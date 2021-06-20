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Мощный ритуал изгнания болезней

Мощный ритуал изгнания болезней

В прежние времена применяли множество средств для того, чтобы исцелиться от недугов и изгнать любые болезни. Секреты наших предков не теряют актуальности, и тем, кому важно поскорее обрести здоровье, стоит воспользоваться их мудростью.


Справиться с недугами помогают не только рекомендации врачей, и для того, чтобы ускорить выздоровление, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести мощный ритуал. С его помощью получится справится с болезнью и заставить ее отступить.

Наши предки знали толк в исцелении, хоть на их вооружении и не было современных лекарств и продвинутой медицинской техники. Славяне отличались завидным здоровьем и быстро справлялись с недугами. На страже их здоровья стояли не только полезные продукты, но и целебные травы, а также заговоры, бережно передающиеся из поколения в поколение. Благодаря сохранившимся знаниям не составит труда провести ритуал, позволяющий с легкостью побороть одолевшие недуги.

В силу прогресса многие проживают в многоквартирных домах, поэтому развести костер, чтобы сжечь болезни, может далеко не каждый. Тем не менее выход есть. Для проведения ритуала понадобятся следующие вещи:


любая одежда больного, которую не жалко выбросить;
лист бумаги;
белая свеча;
настой целебных трав;
черная ткань;
спички.

Для проведения ритуала нужно зажечь белую свечу, сделав ее единственным источником света. Затем необходимо подробно описать симптомы болезни или недуга, не приукрашивая и не придумывая несуществующих болей. После этого листок кладут под свечку и заваривают травяной настой. Его выпивают, думая об исцелении.


После этого лист бумаги сжигают над пламенем свечи, на ткань кладут вещь больного, аккуратно посыпают пеплом и незамедлительно заворачивают. После этого выходят из дома, читая про себя заговор:

«Болезнь выжигаю, пеплом рассыпаю. Как свеча горит, так и болезнь внутри меня плавится, отступает, травами подгоняема, уходит, не замечаема».

Ткань важно унести как можно дальше от дома, выбросив в мусор или закопав на пустыре.

После этого возвращаются домой и принимают прохладный душ, натерев тело обычной крупной или четверговой солью. Смывая ее, приговаривают:

«Болезнь выжигаю, здоровье обретаю. Силы мои восстанавливаются, защита крепнет. Как утро проснется, так и здоровье вернется».

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По материалам: dailyhoro.ru

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