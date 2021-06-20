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На съезде "Единой России" Путин поручил запустить программу медицинской реабилитации на 100 млрд рублей

На съезде "Единой России" Путин поручил запустить программу медицинской реабилитации на 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил в 2021 году запустить специальную программу медицинской реабилитации, выделив на нее не менее 100 миллиардов рублей. Об этом он заявил во время пленарного заседания XX съезда партии "Единая Россия".

"Прошу "Единую Россию" вместе с правительством запустить программу медицинской реабилитации сроком действия до 2026 года включительно. Выделить на эту программу не менее 100 миллиардов рублей", — сказал глава государства.

Глава государства обратился с соответствующей просьбой к правительству. Он уточнил, что программа рассчитана до 2026 года включительно.

Путин обратил внимание на то, что многие россияне столкнулись с серьезными осложнениями после коронавируса и последствия инфекции до сих пор изучаются — речь идет не только о поражении легких, но и о сердечно-сосудистых заболеваниях.

"И еще специалистам предстоит выяснить, к чему в конечном счете это ведет", — заключил президент.


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По материалам: uposters.ru

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