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Названы семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера"

Названы семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера"

Врачи благотворительной организации Alzheimer's Society назвали семь признаков ухудшения состояния головного мозга вследствие регулярного потребления спиртного, пишет Daily Express.

Чрезмерное или хроническое употребление алкоголя вызывает слабоумие у людей в возрасте 40-50 лет, говорят специалисты. При сканировании мозга у них обнаруживается усохшая лобная доля. Однако, в отличие от болезни Альцгеймера, деградацию можно остановить — алкогольная деменция отступит частично или полностью, если прекратить выпивать.

Одним из первых признаков повреждения мозга специалисты считают сложности с тем, чтобы сосредоточиться на конкретной задаче, не отвлекаясь. Второй признак — проблемы с планированием, организацией и решением задач, третий — трудности с постановкой целей, суждениями и способностью принимать решения.

Четвертый признак обусловлен нехваткой мотивации для конкретных действий, даже таких важных, как утоление голода и жажды. Пятый характеризуется тем, что человек начинает хуже понимать, как думают и чувствуют окружающие, чаще испытывать эмоциональную нестабильность, вспышки раздражительности или безучастного поведения. Шестой признак — проблемы с памятью, которые проявляются как в неспособности принять новую информацию, так и в быстром забывании деталей текущего разговора. Седьмой признак — нестабильное настроение, которое может колебаться между апатией, депрессией или раздражительностью.

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По материалам: uposters.ru

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