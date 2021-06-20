Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 июня 2021 года

Вадим Карасев

Наступает последний день этой недели. Чтобы провести его с пользой, стоит следовать рекомендациям нумерологов. Они помогут настроиться на позитивную волну и сделать верный выбор, если судьба поставит вас перед дилеммой.

Это очень важный день. Нумерологи считают, что сегодня многим людям удастся изменить судьбу и очистить карму. Вселенная может послать нам некоторые испытания, но лучше не обижаться на нее, ведь эти трудности будут призваны открыть нам глаза на нечто серьезное.

Число-покровитель 20 июня 2021 года

Все прогнозы строятся на основе того, каким будет число, управляющее энергетическими потоками. Чтобы узнать это число, нужно произвести простейшие нумерологические расчеты. Складываем все цифры даты и прибавляем в конце 7, так как сегодня седьмой день недели: 2+0+0+6+2+0+2+1+7=20. 2+0=2.

Сегодня миром правит Двойка. Ее энергетика располагает к уединению, поэтому постарайтесь провести это воскресенье дома, в домашних заботах. На вашей ауре и биополе позитивно скажется полное игнорирование социальных сетей и интернета. Полезно будет сделать вкусную еду, развлечь себя приятным фильмом, любимой музыкой. Можно заняться медитациями и другими духовными практиками, прочесть молитву. Двойка ответит на многие наши духовные вопросы, поэтому главным символом 20 июня станет путеводная звезда.





События 20 июня из прошлого

20 июня и число 2 идеально сочетаются вместе, но также важно проследить некоторые важные закономерности и параллели с прошлым. Обратимся за помощью к истории.

20 июня 1895 года был открыт Кильский канал. Двойка любит, когда люди создают на длительный срок что-то хорошее и правильное, помогающее объединяться.

20 июня 1954 года был открыт мост между Болгарией и Румынией. Его назвали «Мост дружбы». Не бойтесь делать что-то правильное для укрепления дружбы и родственных связей. Не думайте только о себе, ведь Двойка плохо сочетается с эгоизмом.

20 июня 1991 года столица Германии была перенесена из Бонна в Берлин. Двойка не против принятия важных решений. Главное, чтобы они были взвешенными и мудрыми.

20 июня 1991 года в Латвии была восстановлена конституция 1922 года. Это значит, что сегодня можно попробовать вернуться к истокам, воспользоваться наработками прошлого ради достижения текущих целей.

Советы нумерологов на это воскресенье

Устройте себе небольшую встряску. Отдохните так, как вам не свойственно отдыхать. Домоседам можно отправиться на прогулку или на природу. Всем, кто не может без движения, можно попробовать остаться дома.

Остерегайтесь ненужных трат. Будьте осторожнее в обращении с деньгами. Сегодня есть риск совершить ошибку и пожалеть о покупках. В основном это касается электроники, бытовой техники и гаджетов.

Не давайте никому пустых обещаний. Двойка вам этого не простит. Это число очень не любит ложь и хитрость.

Панацеей от неприятных мыслей станет спорт. Физические нагрузки помогут победить депрессивные мысли, апатию, страхи.

Талисманы удачи на 20 июня

Руна Тейваз. Это руна целеустремленности и силы духа. В этот день она будет лучшим помощником для людей, которые вынуждены работать или пытаются достичь успехов в творчестве. Нужно нанести ее на тело или поставить ее изображение на рабочий стол компьютера.





Синий цвет. Это оттенок знаний и внутренней силы, интуиции. В сочетании с черным цветом он даст наиболее сильный эффект. Вы получите возможность принимать более мудрые решения.