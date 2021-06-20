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Обязан увидеть! Прускин держит грудь голой Таюрской

Обязан увидеть! Прускин держит грудь голой Таюрской

Год назад в Сети впервые заговорили о романе Ильи Прускина и Софьи Таюркой. Участники Little Big долго не раскрывали свои отношения, так как боялись осуждения. Ведь Илья только недавно расстался со своей женой, в браке с которой у них родился ребенок. Только в мае Илья и Софья решили признаться в чувствах. Они отметили, что вступили в отношения уже после того, как Илья развелся.

Однако некоторые СМИ решили сделать целую драму вокруг их «любовного треугольника». Журнал «Тайны звезд» разместили снимок артистов с заголовком: «Его любовница оказалась лучшей подругой жены! Полгода или в оном доме…». Солисты Little Big, разумеется, не смогли промолчать. Софья и Илья затроллили обложку, опубликовав откровенные кадры. На них Софья лежит с оголенной грудью, которую руками придерживает Илья. Получилось секси!

«Это та-а-а-ак плохо, что просто охеренно!!! Я был на обложке Forbes, но этот 27-рублевый журнал, с нашими лицами, которые вырезали из рандомных фото, наспех найденных в интернете, теперь мой личный топ», – подписал публикацию Прускин.

Кажется, парочка абсолютно счастлива.

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По материалам: popcake.tv

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