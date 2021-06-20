Общественность упрекает Бузову в пьянстве: «Фотошоп не спасает»

Анастасия Иванова

Отдых Ольги Бузовой в Испании, а потом в Швейцарии невероятно раздражает россиян. Они призывают теледиву подумать о своей репутации и прекратить постить столько контента.

После скандального эфира на «Матч ТВ» с Дмитрием Губерниевым Ольша Бузова решила отправится на отдых в теплые края. У себя в Instagram актриса без перестановки публикует снимки в разных локациях, чтобы похвастаться подписчиками. Однако те призывали покончить с публикацией контента. Помимо кадров с бокалом шампанского подписчики заметили, что Ольга выглядит неважно. Многие предположили, что теледива «прикладывается к бутылке», а потом скрывает последствия с помощью «Фотошопа». Ведь большинство фотографий девушки похожи дуг на друга. Поклонники призывают теледиву срочно остановиться и пойти к наркологу.

«Коньяка хряпнула что ли?», «Вам же спиртное нельзя, а вино в сторис стоит», «Уже даже обработка не помогает», «Лицо ведь выдает следы алкоголя, как не замазывай его тонной макияжа», «К наркологу не обращались?» – негодуют подписчики.

Напомним, ранее Рустам Солнцев высказался об алкогольной зависимости теледивы. Он считает, что пагубное пристрастие к спиртному началось два года назад, и с каждым годом ситуация все сильнее запускается.

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