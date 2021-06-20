Полосовые завесы из ПВХ пленки от компании «Мир Тентов»
Полосовые завесы из ПВХ пленки используются преимущественно в торговой сфере, а также на производстве. Основное назначение таких импровизированных «дверей» – отделение одного помещения от другого, но при этом обеспечивается свободный доступ при прохождении завесы.
Купить ПВХ ленты вы сможете на сайте https://mirtentov.ru/polosovye-zavesy-pvh.html. «Мир Тентов» реализует высококачественную ПВХ продукцию собственного производства по самым низким ценам. Компания осуществляет свою деятельность уже более 15 лет, и за такой поистине колоссальный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, обеспечивающего потребителей брезентами, тентами и прочей продукцией из ПВХ.
Особенности ленточной завесы
Ленточная завеса выполнена из определенного количества ПВХ лент, количество которых варьируется в зависимости от ширины прохода. Вертикальные полосы достаточно прочны и отличаются высокой износостойкостью. Светопропускная способность полосовой завесы достаточная, чтобы сотрудники вашего предприятия могли беспрепятственно перемещаться через преграду, при этом видя людей или технику, движущуюся навстречу.
В отличие от любых металлических дверей или раздвижных ворот, ПВХ не подвержен окислению, то есть, не ржавеет даже в условиях повышенной влажности или воздействии химических элементов. Ровно нарезанные полосы полимера бывают различной ширины, как правило, стандартный размер составляет от 20 до 40 см. При этом высота может быть любой, до 50 метров. Благодаря повышенной гибкости материала вы имеете возможность использовать подобные завесы для любого производственного или складского помещения.
Виды полосовых завес
Условно все производимые в компании «Мир Тентов» полосовые завесы можно разделить на несколько видов, в зависимости от назначения или места использования.
- Самые простые – стандартные завесы. Они практически полностью прозрачны и предназначены для эксплуатации в обычных температурных условиях от –5 до +50°С.
- Для промышленных холодильников и морозильных камер используют специальный ПВХ – морозостойкий. Данный материал не теряет своих физико-технических и механических свойств даже при температуре в –45°С, оставаясь таким же гибким и прозрачным.
- Светозащитные полосы используются на строительных площадках, где непрерывно ведутся сварочные работы. Такая временная мера надежно защищает зрение всех остальных рабочих на площадке, которые не оснащены специализированными средствами индивидуальной защиты.