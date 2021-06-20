Полосовые завесы из ПВХ пленки от компании «Мир Тентов»

Роман Иванов

Полосовые завесы из ПВХ пленки используются преимущественно в торговой сфере, а также на производстве. Основное назначение таких импровизированных «дверей» – отделение одного помещения от другого, но при этом обеспечивается свободный доступ при прохождении завесы.

Купить ПВХ ленты вы сможете на сайте https://mirtentov.ru/polosovye-zavesy-pvh.html. «Мир Тентов» реализует высококачественную ПВХ продукцию собственного производства по самым низким ценам. Компания осуществляет свою деятельность уже более 15 лет, и за такой поистине колоссальный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, обеспечивающего потребителей брезентами, тентами и прочей продукцией из ПВХ.

Особенности ленточной завесы

Ленточная завеса выполнена из определенного количества ПВХ лент, количество которых варьируется в зависимости от ширины прохода. Вертикальные полосы достаточно прочны и отличаются высокой износостойкостью. Светопропускная способность полосовой завесы достаточная, чтобы сотрудники вашего предприятия могли беспрепятственно перемещаться через преграду, при этом видя людей или технику, движущуюся навстречу.

В отличие от любых металлических дверей или раздвижных ворот, ПВХ не подвержен окислению, то есть, не ржавеет даже в условиях повышенной влажности или воздействии химических элементов. Ровно нарезанные полосы полимера бывают различной ширины, как правило, стандартный размер составляет от 20 до 40 см. При этом высота может быть любой, до 50 метров. Благодаря повышенной гибкости материала вы имеете возможность использовать подобные завесы для любого производственного или складского помещения.

Виды полосовых завес

Условно все производимые в компании «Мир Тентов» полосовые завесы можно разделить на несколько видов, в зависимости от назначения или места использования.