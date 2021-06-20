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Последние новости о лежащей в коме Максим: «Сердце сжалось»

Несколько дней назад певицу Максим госпитализировали с 40-процентным поражением легких. Сейчас певица находится в бессознательном состоянии. По словам врачей, еще несколько дней Максим пробудет в коме.

Россияне молятся за здоровье российской певицы Максим. Последние несколько дней девушка была ослаблена и теряла сознание. Медики диагностировали у нее сильное поражение легких и низкую сатурацию. Было принято решение ввести Максим в кому и подключить в ИВЛ.

«То есть насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались«, – прокомментировала состояние певицы ее представитель.

Девушка призвала общественность не паниковать, так как врач дает благоприятный прогноз. По ее словам, кома – не приговор, а принудительная мера для того, чтобы артистке не стало хуже. Сейчас медики делают все, чтобы очистить легкие. Известно, что с течением времени они будут пробовать выводить Максим из комы и оценивать ее состояние. Поклонники и коллеги артистки бьют тревогу и молятся за нее.

«Сегодня прочла, что будто вас ввели в кому. Сердце сжалось. Молюсь о вашем здоровье», «Господи милостивый! Помоги Марине поправиться», — пишут возволнованные поклонники под постом певицы.

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По материалам: popcake.tv

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