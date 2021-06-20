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Постпред РФ в Вене: комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах

Постпред РФ в Вене: комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах

16:41  Автор: Тамила Аскерова



Комиссия по ядерной сделке договорилась сделать перерыв для консультаций в столицах, на переговорах в Вене есть значительный прогресс, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

С начала апреля в Вене ведутся переговоры с целью восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). С 12 июня начался шестой раунд консультаций. Заседания проводит Совместная комиссия Ирана и международной «пятёрки», в которую входят Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Также ведётся работа на уровне экспертов в составе трёх рабочих групп. 

«Комиссия по СВПД провела сегодня встречу, отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, в том числе достигнутый в ходе шестого раунда, и решила сделать перерыв, чтобы позволить участникам проконсультироваться в столицах и подготовиться, предположительно, к заключительному раунду переговоров», — написал Ульянов в Twitter.

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В комментарии РИА «Новости» Ульянов заявил, что итоги переговоров «хорошие». «Достигнут дальнейший прогресс практически по всем составным частям проекта итогового документа — и в том, что касается санкций, и в том, что касается плана имплементации», — сказал агентству постпред в Вене.

В 2015 году Иран, США, Россия, Германия, Великобритания и Франция достигли договорённости по Совместному всеобъемлющему плану действий. Соглашение предполагало снятие экономических ограничений с Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Будущее договора оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США в мае 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении иранских властей в сфере нефтяного экспорта. Спустя год Иран объявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД. В частности, речь идёт об обогащении урана и прекращении его продаж.

Сейчас возможность возобновления переговоров между Ираном и Соединёнными Штатами зависит от того, вернётся ли Вашингтон к соблюдению сделки. Американские власти уже разрабатывают соответствующие предложения, однако конкретные детали пока не ясны.

Москва поддерживает Тегеран в этом вопросе и выступает за продление Соглашения по иранской ядерной программе без каких-либо модификаций.


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По материалам: pnp.ru

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