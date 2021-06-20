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Принц Чарльз лишит сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула

Принц Чарльз лишит сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула

Когда 72-летний принц Чарльз станет королем, он планирует лишить титула первенца принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Будучи первым в очереди на британский престол, принц Чарльз собирается изменить юридические документы таким образом, чтобы его внук Арчи никогда не стал принцем. Тем самым решится проблема, которую поднимали рядовые англичане — граждане требовали сократить количество монарших особ, так как на их содержание уходит слишком много средств налогоплательщиков.


Принц Чарльз

После переезда 36-летнего принца Гарри и 39-летней Меган Маркл в США жители Британии выражали недовольство их поведением. В июне даже была создана петиция, которую подписали десятки тысяч человек с просьбой лишить членов королевской семьи всех титулов.

Петицию инициировал "летописец королевской семьи", писательница Колин Кэмпбелл. Она, как и все подписавшие петицию, считает, что отъезд принца Гарри и Меган Маркл вредит имиджу королевской семьи.


Принц Гарри и Меган Маркл

Известно, что Меган Маркл выдвинула ряд обвинений в адрес королевской семьи в скандальном интервью Опре Уинфри. Примечательно, что Гарри и Меган узнали о желании принца Чарльза лишить титула их сына как раз за день до записи шоу. Об этом передает издание The Daily Mail. Разговаривая с Опрой, Меган вспомнила, что когда она была беременна, некоторые члены британской королевской семьи "говорили, что не хотят, чтобы он (тогда еще будущий ребенок Меган и Гарри — Прим.ред) был принцем или принцессой".


Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Источник из окружения Меган и Гарри сообщает, что они недовольны новостью о возможном лишении Арчи титула принца. Жители же Британии, которые не стали подписывать петицию, считают, что паре удастся примириться с королевской семьей.

Напомним, что 6 июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Новорожденную дочь назвали Лилибет Диана в честь прабабушки королевы Елизаветы и погибшей матери Гарри принцессы Дианы.


Принц Гарри и Меган Маркл с сыном
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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