Расстались? Екатерина Сафарова об отношениях с Тимати: «Мы не живем вместе»

Анастасия Иванова

Зрителям шоу «Холостяк» невероятно интересно, как сложилась судьба победительницы проекта Екатерины Сафаровой. Накануне девушка стала гостьей шоу «50 вопросов» YouTube-канала «Макарена», где откровенно рассказала об отношениях с Тимати.

На шоу большинство вопросов касалось проекта «Холостяк», а также личной жизни Сафаровой. Девушка не стала ерничать и отвечала на все поставленные вопросы. Екатерина призналась, что ее часто сравнивают с бывшей Тимати Анастасией Решетовой. Однако это ей совсем не нравится.

«Настя — красивая девушка. Мы не знаем друг друга, но мне кажется, что мы абсолютно разные. И внешне, и по характеру. Поэтому сравнивать нас нет смысла», — призналась Катя.

И, конечно, Сафарова ответила на самый интересующий вопрос общественности – как развиваются их отношения с Тимати. Девушка призналась, что все идет своим чередом. Однако вместе пара не живет.

«Мне нравится, что у нас все развивается так постепенно. Мы не живем вместе. Мне кажется, это было бы странно, если бы мы так быстро съехались. Тем более, Тимур постоянно занят, он много работает», – призналась Сафарова.

Напомним, после победы в шоу девушку в компании Тимати видели всего один раз – на премии «Муз ТВ». Это был первый и официальный совместный выход. Больше пара вместе не появлялась не только на публике, но и в социальных сетях.

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