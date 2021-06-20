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Развод! Инсайдер рассказал об окончательном разрыве Бородиной и Курбана Омарова

Последние пару недель все новостные источники рассуждают о дальнейшей судьбе знаменитой пары Ксении Бородиной и Курбана Омарова, в отношениях которых возникли проблемы. Несмотря на то, что никто из знаменитостей не делал официального заявления на данную тему, публика, используя социальные сети и некоторые факты от инсайдеров, сделала вывод, что Ксюшу и Курбана уже давно ничего не связывает. Подтверждением того служили встречи мужа ведущей «Дома-2» с Татой Блюменкранц, Лерой Фрост, печальные намеки Бородиной на наступивший кризис, которые она отчаянно транслировала у себя в stories, драматично заявляя, что не может ничего рассказать прямо сейчас и хайпуя «между делом».

Издание PeopleTalk также пообщалась с одним из приближенных к обсуждаемой всеми паре. Источник подтвердил догадки аудитории о расставании Ксюши с Омаровым: «Они разъехались и, насколько я знаю, даже не общаются. Началось все с обычной ссоры из-за его «похождений», вылилось в семейный скандал, который пока неизвестно чем кончится». Напомним, слухи о неверности Курбана ходят в социальных сетях с незавидной периодичностью. Одной из самых громких сплетен про адюльтер стала история сербской модели, которая откровенно спалила Омарова, рассказав местным таблоидам о том, что крутит роман с мужем Бородиной.

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По материалам: popcake.tv

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