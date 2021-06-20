RM устроил полный слив Чимина: «Такой хороший только перед камерой, а на самом деле…»

Влада Некрасова

Не так давно Намджун (Namjoon) из BTS начал разговор о своём товарище Чимине (Jimin) и заикнулся о том, что парень становится совсем другим, когда камеры операторов выключаются и он может позволить себе показать истинное «Я». Что Намджун хотел этим сказать? Имел ли он ввиду, что друг раскрывается перед близкими в негативном аспекте?

Пожалуй, здесь речь шла о некоторых персональных качествах айдола, которые АРМИ привыкли видеть в Мочи. Когда селеб выходит на сцену, он выглядит сексуальным, обаятельным, активным экстравертом, который не прочь пофлиртовать с женской частью аудитории. Таким должен быть Чимин… перед своими зрителями. Но если мы попытаемся рассмотреть его глубже, взглянуть на артиста с другой стороны, мы поймём, что Чим на самом деле является интровертом. В одном из старых интервью женщина, работающая с группой Bangtan, рассказала о том, насколько она была шокирована настоящей личностью Чимини. Она призналась, что ожидала увидеть самого раскрепощенного парня на свете, ведь на концертах он ведёт себя именно так, но, по факту, встретилась с со скромным, застенчивым, кротким и невероятно вежливым мальчиком, не похожим на того самоуверенного богача.

Хорошо это или плохо? Можно ли назвать обманом тот факт, что певцы немного переигрывают на сцене, чтобы «дать жару» во время выступлений? Пожалуй, мы должны понимать, что это неотъемлемая часть работы публичного человека, он должен сохранять имидж и быть интересным, поэтому винить Мочи в чем-либо, наверное, нельзя.

JIMIN OUR LIGHT

Самый прекрасный человечек , самый хороший и добрый, ты ангел , наш свет... наша вера в добро... я не дам тебя в обиду. #JiminOurLight pic.twitter.com/P6spcDMbK2 — Natasha Butter 💛 (@Natasha010013) June 20, 2021

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