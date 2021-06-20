Сама не выкарабкается! Хоккейный клуб «Спартак» предложил помощь певице Максим

Влада Некрасова

Представители хоккейного клуба «Спартак», узнав о ситуации, в которую попала певица Максим, находящаяся на данный момент в искусственной коме, изъявили желание предложить артистке помощь, не ограничивая близких в просьбе и заявив, что постараются сделать все возможное, чтобы девушка пришла в себя и почувствовала себя здоровой. «Клуб следит за ее состоянием. Предложили любую помощь», — отмечают в «Спартаке». Клуб уже связался с родными артистки и сообщил о готовности вмешаться в историю.

Отметим, Марину Абросимову (настоящее имя певицы) спортсмены очень любят и почитают. Один из ее нашумевших хитов «Знаешь ли ты» по сей день слышится с трибун во время матчей. Особенно яркой стала игра в сентябре 2020 года, когда Максим лично пришла понаблюдать за борьбой спортсменов и, к своему удивлению, получила невероятно теплый прием от других зрителей: они массово начали петь вышеуказанный трек, чтобы порадовать знаменитость. Последние же несколько дней Марина находится в состоянии искусственной комы и лежит в клинике с 40% поражением легких. Надеемся на ее скорейшее выздоровление!

Скриншот из ролика очевидца: встреча Максим толпой фанатов

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