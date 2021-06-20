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Соскучилась по Прилучному! Муцениеце хочет сняться в фильме с бывшим мужем

Агата Муцениеце, общаясь со своими подписчиками в Instagram, ответила на необычное сообщение, которое прислали ей в рубрику «Вопрос-Ответ» в stories. Публика поинтересовалась, смогла ли бы девушка появиться на одной съемочной площадке вместе с бывшим мужем Павлом Прилучным в рамках одного из проектов. К всеобщему удивлению, знаменитость ответила положительно, отметив, что не видит в этом ничего сверхъестественного. Она позиционирует себя как настоящий профессионал в актёрском деле и считает, что артист не должен связывать личные и рабочие моменты. Он обязан уметь сыграть свою роль в любых условиях, даже если они окажутся не самыми комфортными.

«Вы знаете, в первую очередь я профессионал, поэтому на площадке – это два артиста, исполняющие свою роль, и неважно, кто есть кто. Но! Я всё-таки считаю, что достаточно актёров, не только же мы вдвоём», — высказала она свою точку зрения. Ещё одним пикантным вопросом стало обсуждение личных взаимоотношений звезды. Агата не стала скрывать, что хотела бы начать новые отношения, но только в том случае, если мужчина будет серьезен, а их любовь не станет кратковременной.

[media=https://www.instagram.com/p/CPs0dH0D6r9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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По материалам: popcake.tv

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