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Тарасов глумится над Бузовой после скандала на «Матч ТВ»

После скандала Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой большинство артистов шоу-бизнеса поддерживают теледиву. Однако едких замечаний от злопыхателей ей не избежать. Накануне бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов отказался защищать певицу. Футболист высказался о конфликте.

Дмитрий Тарасов не стал обвинять звезду, однако намекнул, что Ольга сама во всем виновата. По его мнению, теледиве нужно проще относится к вещам.

«Я не буду комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, о чем ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией. В данной ситуации я ни на чьей стороне», — заявил футболист.

Несмотря на заявленный нейтралитет, Тарасов позже высмеял Бузову у себя в Instagram. В беседе с известным коучем Еленой Куликовой, футболист поинтересовался, стоит ли читать детям сказку про Карлсона – ведь там речь идет о коньяке. Пользователи сети не одобрили подобный поступок Тарасова. Они отметили, что подобный троллинг за спиной неуместен.

«Когда в футбол не берут, не грех вспомнить бывшую жену и похайпить», – отметил подписчик.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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