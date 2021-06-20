Таро-прогноз на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Вадим Карасев

Таро-прогноз на очередную неделю июня поможет Знакам Зодиака без труда справиться с наболевшими вопросами и найти путь к процветанию. Своевременные рекомендации будут ценным подспорьем для тех, кто привык получать от жизни все.

Найти верное решение и вовремя отказаться от опрометчивых шагов помогут старшие Арканы колоды «Последствий». Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не торопиться с анализом выпавших раскладов, чтобы не упустить важных предостережений. Представителям зодиакальных созвездий не стоит забывать о том, что каждый расклад индивидуален, и понять его будет проще, если сопоставить подсказки с происходящим в жизни.

Овен





По карте «Мир» Овнов ждет отличное начало июньской недели. Карта указывает на завершение сложного пути, долгожданную награду и возможность оставить позади невзгоды. По этому Аркану Овнам важно быть внимательными, чтобы не упустить вестников приближающегося счастья.

Карта «Луна» призывает Овнов прислушаться к доводам разума и не идти на поводу эмоций. Аркан говорит о проблемах, которые будут возникать, если верить слухам и потакать разрушительным чувствам.

По карте «Правосудие» Овны смогут обрести счастье и окончательно справиться с возникающими на неделе проблемами. Совет карты — поступать честно, чтобы в будущем вновь не наступать на те же грабли и не делать работу над ошибками.

Телец





В начале недели по карте «Смерть» Тельцов ждет долгожданное освобождение от проблем и забот. Карта призывает открыться светлому будущему и оставить прошлое за спиной без малейших сомнений. Перемены к лучшему не заставят себя ждать, если быть к ним готовыми.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут быть причиной волнения. Тельцам важно сохранять спокойствие, чтобы не совершать опрометчивых действий, которые лишь усугубят ситуацию.

По карте «Правосудие» Тельцам важно принимать взвешенные решения и не перекладывать ответственности на посторонних. Аркан сулит успех и награду в том случае, если не спешить с выводами и не боятся работы.

Близнецы





Аркан «Башня» открывает неделю, призывая Близнецов отказаться от иллюзий, которые никак не помогут решить насущные проблемы. По этой карте приветствуется хладнокровные решения и отказ от строительства песочных замков.

В середине недели по карте «Иерофант» Близнецам важно решать первоочередные задачи, не тратя драгоценного времени на посторонние дела. Такая тактика поможет выполнить поставленные задачи в срок и получить заслуженную награду.

Карта «Отшельник» описывает ситуацию временной изоляции, которая пойдет Близнецам на пользу. Это время важно использовать во благо: отдохнуть, восстановить силы и энергию, переосмыслить происходящее и скорректировать планы.

Рак





Карта «Звезда» открывает неделю, и по ней Раки могут не сомневаться в том, что выбрали верный путь. Аркан призывает Раков с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на лучшее. Позитивные мысли если помогут без труда достичь цели и получить награду за свои труды.

Аркан «Смерть» делит жизнь на «до» и «после», призывая Раков не гордиться достижениями прошлого. В будущем будет множество побед, если не сомневаться в своих силах и делать решительные шаги для приближения позитивных перемен.

Карта «Императрица» говорит о благоприятном времени, когда Раки смогут усовершенствовать свои навыки, повысить образование расширить горизонты. В вопросе отношений Аркан говорит о росте доверия и сближении.

Лев





Аркан «Звезда» говорит об отсутствии проблем. В начале недели не стоит сомневаться в себе — период удачен для новых побед. Карта указывает на успех, но для этого Львам не стоит рассказывать о своих планах и делиться сокровенным.

Аркан «Отшельник» описывает ситуацию, когда Львы окажутся в изоляции. По этой карте воспринимать такое положение дел как испытание не стоит. Карта лишь призывает перезагрузить сознание и отказаться от ложных целей для обретения счастливого будущего.

Конец недели по карте «Сила» будет активным. Успехи Львов будут полностью зависеть от их действий, поэтому важно настроиться на позитив и идти к цели, не сворачивая и не сомневаясь в себе.

Дева





Карта «Дьявол» призывает Дев отказаться от сиюминутных прихотей, которые могут стать причиной проблем во взаимоотношениях, также привести к финансовым трудностям. Аркан говорит о необходимости отказа от преследования ложных целей, чтобы не терять перспективных возможностей.

По Аркану «Правосудие» Девам необходимо сосредоточиться на поставленных задачах, чтобы не оступиться в шаге от победы. Такая тактика поможет избежать неприятностей и не работать над ошибками, теряя время и силы.

В конце недели по карте «Смерть» Девам не стоит сопротивляться переменам. Они помогут попрощаться с прошлым и открыть новые горизонты. Аркан сулит приятные перспективы, если не тянуть за собой багаж отжившего прошлого.

Весы





Начинает неделю карта «Колесо фортуны», которая указывает Весам на неожиданные перспективы. Аркан говорит о необходимости приспосабливаться под обстоятельства, чтобы не упускать интересных возможностей и карьерного роста.

Карта «Император» призывает Весов действовать, основываясь на доводах разума. Совет карты — не идти на поводу эмоций и отказаться от гордыни, которая будет мешать завоеванию отменной репутации.

По карте «Отшельник» Весы в выходные дни смогут абстрагироваться от суеты и провести время наедине с собой. Такая тактика поможет восполнить запас сил и восстановить энергию для новых побед. Карта призывает потратить время с пользой, чтобы начало новой недели прошло в позитивном ключе.

Скорпион





По карте «Верховная жрица» Скорпионам важно полагаться не только на доводы разума, но и на предчувствия. Аркан указывает на возможность преуспеть в любой сфере жизни если не торопиться с выводами и доверять своим предчувствиям.

В середине недели по карте «Дурак» Скорпионам важно следить за каждым шагом и словом, не допуская халатного отношения ко всему, что имеет смысл. Аркан призывает ко вниманию, чтобы вовремя открыть двери в счастливое будущее.

Карта «Солнце» сулит Скорпионам прекрасный период, когда нет ни единого препятствия на пути к заветным целям и мечтам. Середина недели будет позитивной и перспективной, а значит, нужно взять быка за рога и изменить жизнь в лучшую сторону за считанные дни.

Стрелец





По карте «Влюбленные» в начале июньской недели Стрельцам предстоит сделать выбор в пользу счастливого будущего. Аркан призывает не бояться лишений, которые окупятся сторицей, если действовать решительно и слушать свое сердце.

Аркан «Колесница» выпадает на середину недели, что не может не радовать. По этой карте Стрельцов ждут новые возможности и активные действия. Аркан указывает на успех, если настроится на оптимизм и не бояться серьезной работы.

По карте «Дурак» Стрельцам улыбнется удача, если они перестанут полагаться на волю случая. В конце недели важно обращать внимание на предчувствия и просчитывать каждый шаг, чтобы не сталкиваться с проблемами из-за халатности.

Козерог





«Отшельник» в раскладе на начало недели — карта, призывающая Козерогов избегать большого скопления людей и посвятить время себе. По этому Аркану важно определиться с целями и планами, чтобы вовремя отделить важное от наносного.

Аркан «Иерофант» призывает Козерогов соблюдать правила, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Карта указывает на путь добродетели, встречу с мудрыми людьми и решение насущных проблем.

По карте «Звезда» Козерогам не составит труда прийти к поставленной цели, если не сворачивать с пути. Аркан сулит перемены к лучшему, и Козерогам стоит обратить внимание на предчувствие, чтобы вовремя открыть дверь в успешное будущее.

Водолей





Аркан «Отшельник» призывает Водолеев не начинать неделю с активных действий. По этой карте оптимальным будет провести время в тишине, чтобы набраться сил, пересмотреть планы на ближайшее будущее, а также найти ответы на волнующие вопросы.

По карте «Колесо фортуны» Водолеев ждут неожиданные сюрпризы и события, на ход которых повлиять будет невозможно. Совет Аркана — не сопротивляться происходящему, чтобы ненароком не совершить действий, усугубляющих положение.

Карта «Императрица» указывает на благоприятный период, когда Водолеи смогут достичь новых успехов. Для того, чтобы позитивные перемены ворвались в жизнь не нужно торопиться — Водолеи могут положиться на судьбу и продолжать начатое без суеты и спешки.

Рыбы





По карте «Повешенный» Рыбам важно обратить внимание на нерешенные вопросы, чтобы позже они не стали причиной серьезных неприятностей и финансовых проблем. Вдумчивая работа и анализ происходящего помогут получить ценный опыт и больше не повторять ошибок.

Аркан «Влюбленные» призывает Рыб прислушаться к себе, чтобы принять верное решение. Отменить его не получится, поэтому важно находиться в согласии с собой и не идти на поводу постороннего мнения.

По карте «Колесница» Рыбы смогут совершить рывок и достичь нужной цели, если не будут медлить. Позитивный Аркан указывает на благоприятное время, когда любая работа будет по плечу, и награда не заставит себя ждать.