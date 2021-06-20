Троица 20 июня 2021 года: традиции и интересные факты о празднике

Вадим Карасев

Второе название праздника — пятидесятница. Это одно из самых важных православных событий июня. Мы расскажем, как праздновать Троицу, и поделимся интересными фактами, которые должен знать каждый верующий.

Пятидесятницей данный двунадесятый праздник называют по той причине, что он отмечается на пятидесятый день после Великой Пасхи. Чтобы понять тайный смысл праздника, необходимо ознакомиться с его историей.

История праздника

Троица связана с событиями, которые произошли через 10 дней после Вознесения в Сионской горнице в Иерусалиме, куда велел прийти всем апостолам Иисус Христос перед тем, как вознестись на Небеса к Господу.

Апостолы увидели, как с Небес сошел Святой Дух. Он ослепил их своим ярким светом и даровал им умение разговаривать на всех языках. После этого ученики Христа отправились в путешествие по свету для того, чтобы нести слово божье и посвящать людей в веру. Именно поэтому данный праздник также называют Сошествием Святого Духа.

Интересные факты о Троице и традиции 20 июня

Поскольку Пасха отмечается каждый год в разное время, дата празднования Троицы тоже является переходящей. В 2021 году году она выпадает на 20 июня. В этот день важно молиться Господу, посетить храм.

В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом, умеренно веселиться и общаться. Это идеальный день для поездок к родителям, бабушкам и дедушкам. Созвонитесь с ними, если не имеете возможности приехать.

Интересные факты о Троице

Троица — это праздник, который по совместительству является днем рождения святой церкви. Все церковнослужители отмечают 20 июня свой «профессиональный» праздник.

Пятидесятый день символичен и встречался в Ветхом Завете. Пятидесятым был день выхода Евреев из Египта. Именно на 50 день после выхода Моисей получил заповеди.

Раньше день после Троицы был выходным. Это большой праздник, который глубоко чтили на Руси. Считалось, что на следующий день после Троицы земля освящается, поэтому работать в полях нельзя, да и просто перегружать себя делами по дому тоже не стоит.