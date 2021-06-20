Умер журналист Анатолий Лысенко

Влада Некрасова

14:37 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

После продолжительной болезни в возрасте 84 лет скончался тележурналист, гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко, заявил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом 20 июня сообщает РИА «Новости».

«Умер мой близкий друг, соратник по работе на телевидении, замечательный человек, яркий профессионал Анатолий Григорьевич Лысенко. Скорблю, и мои соболезнования его родным и близким», — сказал Сагалаев.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста его родным и близким.





Анатолий Лысенко об общественном телевидении

Анатолий Лысенко — журналист, режиссёр, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО «Общественное телевидение России», с 2002 года — президент Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио», обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России, а также лауреат Госпремии СССР и премии Правительства России.

23