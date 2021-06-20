Узелковая магия для успехов в любви

Вадим Карасев

Узелковая магия — отличный способ привлечь любовь или укрепить уже существующие отношения. Эксперты рассказали о самых лучших техниках узелковой магии и об их пользе.

В амурных делах полезными всегда будут любовные талисманы и Любовные">гороскопы, но порой нужно обращаться за помощью к магии, чтобы усилить приток удачи и быстрее найти любовь или укрепить брак.

Как понравиться человеку

Есть простой обряд с узелками. Возьмите хлопковую или шерстяную нить красного цвета. Красный символизирует успех и привлекательность. Также вам понадобится фотография интересующего вас человека. Подойдет любое фото. Скрутите его в трубочку, обвяжите нитью и завяжите первый самый простой узелок — как будто вы завязываете шнурки, но без бантика.

После этого произнесите заговор: «Тебя с собой свяжу да любовь свою тебе покажу». Потом нужно завязать узелок на противоположной стороне скрученной в трубочку фотографии. После этого произносим слова: «Заметь меня, среди тысячи лиц различи. Открой свое сердце да любить научи. Аминь».

Проводить подобный ритуал лучше в период новой Луны — в самом начале фазы роста или в конце ее убывания. Стоит сразу отметить, что это не приворот. Мы не привязываем энергетику того, кто нам нравится, а лишь делаем так, чтобы человек нас заметил и заинтересовался нами, почувствовал наш позитив и любовь. Если чувств нет, обряд не сработает. Также он бесполезен, если вы уже идете на свидание с этим человеком или встречаетесь с ним.

Как присниться человеку

Возьмите белую нить. Прямо самым сном, когда вы уже легли в кровать, сделайте узел на нитке, думая при этом о том, кому вы хотите присниться. Представляйте себе его или её лицо. Затем сделайте второй узелок, прошептав: «В сознание твое вхожу, порядок в мыслях навожу». Потом сделайте третий узелок и скажите: «Ночью сегодня меня ты увидишь, слова мои услышишь. Тебя я обниму, у любого отниму».

После этого с высокой вероятностью человек, о котором вы думали, увидит вас во сне. То же самое можно делать и с уже имеющейся второй половинкой, если любимый человек, например, уехал по делам в другой город.

Узелки на удачу в любви

Возьмите красную нить. Из нее можно сделать очень сильный талисман на удачу, если делать узелки по следующей схеме. Сначала делаем узелок посередине, потом по одну сторону от него, а затем по другую. Повторяем до тех пор, пока у вас не будет семь узелков.

После этого нужно опустить эту нить в чистую воду и произнести заговор: «Узелки водой смочу, в любви удачу получу. Голос внутренний услышу, во тьме ночной слова твои расслышу. По верному пути пойду. Любовь и счастье скоро я найду». Эту нить можно будет завязать на запястье либо просто брать с собой на свидания и при любом выходе из дома.