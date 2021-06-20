В Армении завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах

Влада Некрасова

19:28 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении завершилось в 19:00 по московскому времени, закрылись все 2008 избирательных участков. Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости».

К 16:00 по московскому времени проголосовали 989 972 человека — 38,17 процента избирателей. Первые итоги голосования станут известны около полуночи.

В досрочных парламентских выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. При том что порога явки нет, партия должна набрать более пяти процентов голосов, а блок — более семи процентов. В парламенте Армении, по закону, должны быть представлены как минимум три политические силы.

Парламент Армении не смог избрать премьер-министра и был распущен

Окончательные итоги голосования должны подвести на седьмой день.

Согласно соцопросу, основными конкурентами на выборах являются блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна. Также шансы пройти в парламент есть и у избирательного блока экс-главы государства Сержа Саргсяна «Честь имею», а также у партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

10 мая парламент Армении на специальном заседании во второй раз не избрал нового премьер-министра и, согласно закону, был распущен.

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