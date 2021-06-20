В России к строительным работам могут привлечь до 180 тыс. заключенных
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что до 180 тыс. заключенных могут быть привлечены для работ на строительных площадках в стране. По его словам, это выгодно для осужденных — они будут получать зарплату, а привлечение к труду планируется сделать добровольным, с согласия самого человека.
"В стране находится 180 тыс. заключенных, которые потенциально могли бы работать на таких видах работ. 180 тыс. рабочих рук — это довольно много, и даже если 20–30% из них мобилизуем, то это уже неплохо", — рассказал зампред в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
Дополнительная рабочая сила потребуется на стройплощадках, где наблюдается дефицит трудящихся, — это Восточный полигон, БАМ, Транссиб, а также дорожное строительство. Такая мера положительно скажется как на экономике государства в целом, так и на людях, отбывающих наказание в колониях.
Ранее Ruposters писал, что осужденные в Хабаровском крае будут направлены на строительство второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ).