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В сети похоронили певицу Максим

На YouTube-канале «Пусть не говорят», полном картинок с надгробиями звезд, которые, к счастью, в реальности живы и здоровы, появилось видео о певице Максим, находящейся на данный момент в клинике. Многие следящие за этой историей пользователи сети знают, что артистку подключили к аппарату ИВЛ, так как несколькими днями ранее у девушки была обнаружена пневмония и 40% поражение лёгких.

В ролике на вышеуказанным ресурсе поделились деталями лечения звезды, рассказали о усилиях докторов вернуть Марину к нормальному образу жизни, однако, не произнесли ни слова о «кликбейтном» заголовке, установленном в качестве главного изображения видео. «Только что сообщили. Умерла на святую троицу», — гласит текст на картинке, на которой также помещена фотография с надгробием, где выгравированы инициалы, дата рождения, фейковая дата смерти артистки, а также её сценический псевдоним.

Отметим, что видео, опубликованное на канале 19 июня 2021г., уже успело собрать около 17 000 просмотров, 244 лайка и 210 дизлайков. Фанаты певицы возмущены таким мерзким поступком автора канала и требуют немедленной блокировки подобного контента. «Как можно хоронить всех поголовно???», «У него руки не отсыхают, когда он рисует в фотошопе могилы живых людей???», «Ппц способ заработка конечно… Лучше я буду зарабатывать мало, но фейково хоронить людей это трэш», — пребывают в шоке нетизены.

Сообщение В сети похоронили певицу Максим появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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