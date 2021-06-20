В США грузовик протаранил гей-парад

Вадим Карасев

Грузовик совершил наезд на участников гей-парада в американском городе Уилтон-Мэнорс, штат Флорида, сообщает ABC News.

Это произошло сразу после начала мероприятия, которое затем было решено отменить. В результате инцидента один человек погиб и еще один получил травмы. Водителя грузовика задержала полиция.

Правоохранительные органы пока не делают заявлений о том, был наезд случайным или спланированным. "Идет следствие, мы рассматриваем все возможные версии", - заявила представитель полиции Эли Адамсон, отметив, что к расследованию привлечено ФБР.



В то же время мэр соседнего города Форт-Лодердейл Дин Транталис выразил уверенность, что это была преднамеренная атака на гей-сообщество.