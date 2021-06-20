Возлюбленная Моргенштерна сделала ему предложение: видео

Вадим Карасев

Целый день в рунете шептались о том, что Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе. В какой-то момент артист вышел на связь с подписчиками в инстаграме, где опроверг эту информацию. Однако несколько часов назад он сообщил, что все-таки помолвлен — 20-летняя Дилара сама сделала ему предложение руки и сердца.

23-летний рэп-исполнитель опубликовал видео, на котором было запечатлено памятное событие: Дилара сделала предложение Моргенштерну в синагоге во время его первого шаббата.

Девочки, завидуйте, выхожу за... жену. Большего счастья для женщины года и представить сложно. Я хочу сказать огромное спасибо своей жене (а***** реально жене получается), за то, что она перевернула реальность и теперь официально заслужила статус "Главная шоуменка рашки". Она избавила нашу семью от типичного "Алешер сделал предложение Диларе" и в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы.

А произошло это чудо в синагоге, на моем первом шаббате. Мы не иудеи (пока), но лично мне очень близка культура. Я знаю, что в шаббат нельзя пользоваться телефоном, но благодарен судьбе, что этот перевернувший мою жизнь момент засняла и увековечила моя служба безопасности (сори за грешок). И я счастлив поделиться этим с вами!!!

— поделился артист.





Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина

Моргенштерн и Дилара познакомились более четырех лет назад. Между ними сразу же завязался роман. Однако в 2019 году они объявили о своем расставании. Тогда девушка рассказала СМИ, что решение расстаться принял певец. Однако летом прошлого года Моргенштерн и Дилара возобновили свои отношения.