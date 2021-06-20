Все еще в коме. Врач Максим борется за ее жизнь: «Все силы идут на то, чтобы прочистить лёгкие»

Лидия Мартынова

Публика с каждым днём все больше начинает беспокоиться о состоянии певицы Максим, которую на днях ввели в искусственную кому из-за пневмании с «сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». В последний раз на связь со своими подписчиками девушка выходила пять дней назад. После общественность лишь имела возможность пообщаться о произошедшем с PR-директором Марины Максимовой, которая периодически уведомляет источники СМИ о новостях относительно здоровья подопечной.

«Насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, лёгкие не прощались… Поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить лёгкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», — дал новый комментарий о состоянии звезды врач. Он, обращаясь к публике, уверяет, что в данном случае для беспокойства нет причин, пациентка молода и должна справиться с трудностями.

К слову, многие пользователи, уверенные в том, что знаменитость сразил COVID, оказались не правы. Певица успела подтвердить это официально, предоставив читателям её личного блога в Instagram подтверждение виде снимка результатов теста на коронавирус.

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