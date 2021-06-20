Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За певицу Максим молятся звёзды: Савичева, «2Маши», «Спартак»

За певицу Максим молятся звёзды: Савичева, «2Маши», «Спартак»

Родные и друзья Максим бьют тревогу: сегодня певицу перевели из палаты в реанимацию и подключили к ИВЛ. Близкие и друзья молятся за ее жизнь.

Долгое время медики пытались Максим температуру, но состояние певицы лишь ухудшалось. В какой-то момент ситуация достигла критической отметки. Девушка начала терять сознание и еле-еле самостоятельно дышала. Медики приняли решение срочно подключить Максим к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести ее в кому. И пока врачи оценивают ее состояние, как крайне тяжелое, друзья, коллеги и поклонники призывают молиться за певицу. В социальных сетях артистку уде поддержал хоккейный клуб «Спартак» и сборная России. Команда пожелала артистке скорейшего выздоровления. Отметим, что команда и ее поклонники являются поклонниками ее трека «Знаешь ли ты». Они подпевают строки из песни на улицах города.

Поддержали девушку и коллеги по шоу-бизнесу. В комментариях под ее последним постом в Instagram они пишут ей приятные слова.

«Марина! Выздоравливай быстрее. Держись», – написала Юля Савичева, сопроводив публикацию плачущим смайликом.

«Скорейшего выздоровления», – пожелали артистке «2Маши».

Фанклубы также молятся за любимую певицу Максим. В Instagram они используют хэштег #держись и создают ролики с поддержкой.

Сообщение За певицу Максим молятся звёзды: Савичева, «2Маши», «Спартак» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

На съезде "Единой России" Путин поручил запустить программу медицинской реабилитации на 100 млрд рублей
На съезде "Единой России" Путин поручил запустить программу
В России к строительным работам могут привлечь до 180 тыс. заключенных
В России к строительным работам могут привлечь до 180 тыс. заключенных
Клава Кока снялась обнаженной для Playboy
Клава Кока снялась обнаженной для Playboy
Таро-прогноз на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 июня 2021 года
ХХ съезд "Единой России". Итоги
ХХ съезд "Единой России". Итоги
Шарлиз Терон, Вин Дизель и другие на премьере боевика "Форсаж 9" в Голливуде
Шарлиз Терон, Вин Дизель и другие на премьере боевика "Форсаж 9" в
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Челки бывают разные: 20 звездных бьюти-образов для вдохновения
Челки бывают разные: 20 звездных бьюти-образов для вдохновения
Западные СМИ объявили о провале российского оружия для уничтожения танков M1 Abrams
Западные СМИ объявили о провале российского оружия для уничтожения
Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах
Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Топ на сегодня

Троицкая родительская суббота 19 июня 2021 года
Троицкая родительская суббота 19 июня 2021 года
Полезные свойства ели и сферы ее применения
Полезные свойства ели и сферы ее применения
Несчастье миновало! Сотрудник спас BTS от пожара
Несчастье миновало! Сотрудник спас BTS от пожара
В 2021 году в сельские школы Нижегородской области по программе «Земский учитель» поедут 8 педагогов
В 2021 году в сельские школы Нижегородской области по программе
Стартовала приёмная кампания в российских колледжах
Стартовала приёмная кампания в российских колледжах

Еще по теме

Родные переживают за жизнь певицы Максим: «Ждут известий от врачей, как с поля боя»
Певица Максим в коме: «Ничего не помогает»
Все хуже! Состояние певицы Максим крайне тяжелое
Пиар-директор о состоянии Максим: «Она хочет жить и будет бороться»