За певицу Максим молятся звёзды: Савичева, «2Маши», «Спартак»

Анастасия Иванова

Родные и друзья Максим бьют тревогу: сегодня певицу перевели из палаты в реанимацию и подключили к ИВЛ. Близкие и друзья молятся за ее жизнь.

Долгое время медики пытались Максим температуру, но состояние певицы лишь ухудшалось. В какой-то момент ситуация достигла критической отметки. Девушка начала терять сознание и еле-еле самостоятельно дышала. Медики приняли решение срочно подключить Максим к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести ее в кому. И пока врачи оценивают ее состояние, как крайне тяжелое, друзья, коллеги и поклонники призывают молиться за певицу. В социальных сетях артистку уде поддержал хоккейный клуб «Спартак» и сборная России. Команда пожелала артистке скорейшего выздоровления. Отметим, что команда и ее поклонники являются поклонниками ее трека «Знаешь ли ты». Они подпевают строки из песни на улицах города.

Поддержали девушку и коллеги по шоу-бизнесу. В комментариях под ее последним постом в Instagram они пишут ей приятные слова.

«Марина! Выздоравливай быстрее. Держись», – написала Юля Савичева, сопроводив публикацию плачущим смайликом.

«Скорейшего выздоровления», – пожелали артистке «2Маши».

Фанклубы также молятся за любимую певицу Максим. В Instagram они используют хэштег #держись и создают ролики с поддержкой.

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