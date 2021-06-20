За преднамеренное банкротство хотят давать до 7 лет тюрьмы

Алексей Вольцев

00:52 Автор: Дмитрий Гончарук

Законопроект: № 1099900-7

В России могут усилить ответственность арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве. Такие поправки в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ планируют рассмотреть на заседании Совета Федерации 23 июня.

Закон усиливает ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве. Так, им может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также повышаются санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, или же организованной группой: санкции составят от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом в размере до 5 миллионов.

«Дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного», — говорится в пояснительной записке.

Наказание за преднамеренное банкротство ужесточат

Статья 195 УК дополняется примечанием, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьёй 196, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава.

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