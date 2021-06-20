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Женятся! Моргенштерн и Дилара официально заявили о свадьбе

Моргенштерн на своей страничке опубликовал шокирующее заявление (на сей раз, в приятном смысле!). Он сообщил фанатам о том, что в московской синагоге у них с Диларой состоялась помолвка. При этом, селеб в своей манере поблагодарил любимую женщину и рассказал, откуда появились слухи о приближающейся свадьбе. Как выяснилось, лично он предложения не делал. Эту задачу взяла на себя Дилара, не захотев упускать перспективного жениха при миллионах и быстро взяв дело в свое руки. Подобным жестом Морген оскорблен не был. Напротив, даже обрадовался, что не придется заниматься свадебными заморочками и устраивать неловкий момент с предложением руки и сердца самостоятельно.

«Я хочу сказать огромное спасибо своей жене (***еть реально жене получается), за то, что она перевернула реальность, и теперь официально заслужила статус «главная шоуменка рашки»», — написал музыкант у себя в посте. Кстати, несмотря на показной хейт и всеобщую нелюбовь к Моргенштерну, его уже успело поздравить огромное количество людей. Пользователи высказались также на счет личности Моргенштерна, заявив, что «напыщенная хамоватость» — требование российского шоу-бизнеса, но на самом деле хайповый паренек кажется всем достаточно добрым, щедрым и безумно влюбленным в Дилару.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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