Звезду «Кадетства» Головина обвинили в домогательствах: «Чужая рука в промежности без согласия!»

Анастасия Иванова

Знаменитого актёра Александра Головина, звезду любимого всеми подростками страны сериала «Кадетство», обвинили в домогательствах. Историю о грязных приставаниях рассказала артистка Дарья Митичашвили, утверждающая, что мужчина вёл себя грязно, мерзко и не желал слышать просьбы девушки остановиться. По словам жертвы, с Александром она случайно пересеклась в баре. Когда актёр увидел Дарью, он подошел к ней и тут же начал склонять собеседницу к интимным действиям.

«Не должен актёр Александр Головин залезать под юбку. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессии актёр оправдывает подобные действия», — заявила она после инцидента.

Лучшая подруга Митичашвили рассказала о ситуации более детально. Она отметила, что Даша пребывала в дичайшем стрессе после агрессивных приставаний Головина. Саша, согласно информации, переданной СМИ лучшей подругой, начал домогаться до Дарьи, пребывая в невменяемом состоянии. Друзья актёра попытались разрешить конфликт и обратились к жертве с просьбой не поднимать много шума и не застрять на этом внимание, ведь парень знаменит и огласка ему не нужна.

«И вот не знаю, как ей помочь. Вызывать полицию? Чужая рука в чьи-то промежности без согласия – это как-то наказуемо сегодня?» — цитируют приятельницу Дарьи в “СтарХит». После неприятного вечера девушка все же решилась написать заявление и обратилась за помощью к правоохранительным органам.

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