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Банки выдали кредитов по госгарантиям более чем на ₴3,2 миллиарда - Минфин

Банки выдали кредитов по госгарантиям более чем на ₴3,2 миллиарда - Минфин
На 1 июня 2021 года десять банков выдали 1570 кредитов по государственным гарантиям на портфельной основе на 3 265 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Обязательства по основному долгу, который частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1 538 млн гривень. Это около 39% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3 930 млн грн).
При этом, только в мае этого года микро-, малому и среднему бизнесу было выдано 297 кредитов на 778 млн грн с обязательством по долгу в 372 млн грн.

За первые 4 месяца функционирования программы АО КБ «Приватбанк» полностью исчерпало лимит гарантий - 100%, выдав 936 кредитов на общую сумму 852 млн грн.

Среди регионов по сумме выданных кредитов лидирует Киев - 343 млн грн. Также значительный спрос на программу во Львовской (206 млн грн) и Киевской (191 млн грн) областях.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавались в сфере сельского хозяйства (1 077), оптовой и розничной торговли (933) и перерабатывающей промышленности (745).
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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