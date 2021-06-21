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Беременная Лиза Арзамасова плачет на камеру: «Глаза побитой собаки»

Казалось бы, актриса сериала «Папины дочки» опубликовала обычное видео из своей повседневной жизни. Однако поклонники утроили невероятную шумиху.

После свадьбы с Ильей Авербухом Лиза Арзамасова заявила о своей первой беременности. Однако подробностей протекания беременности актриса не рассказывает. Точно также, как не публикует совместные счастливые снимки с мужем. В Instagram Арзамасова хранит молчание и лишь изредка появляется перед камерой в изнеможённом виде. В последнем ролике актриса рассказала, что у нее сильно усилился аппетит. Лиза ест сразу два пирожка с капустой и не знает, куда податься со своим «обжорством». Подписчики встревожились за состояние Арзамасовой. Многие отмечают, что у актрисы такой вид, будто она вот-вот заплачет. В комментариях тут же начали бить тревогу, отмечая, что звезда несчастлива.

[media=https://www.instagram.com/p/CQTBpAOIFmR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Почему всегда такое грустное лицо и голос?», «Вечные глаза побитой собаки», «Вы в кадре можете молчать. Ваши глаза говорят больше», — беспокоятся поклонники.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова появилась на публике в старомодном наряде. Общественность тут же окрестила ее бабушкой без чувства вкуса.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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